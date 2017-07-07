Вооружённый ножами американец хотел обсудить с Иванкой Трамп её линию одежды

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Вооружённый ножами американец хотел обсудить с Иванкой Трамп её линию одежды

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Иванка Трамп. Фото: ©REUTERS/Yuri Gripas

Стоит отметить, что 52-летний Адамес Бенитез был одет в пуленепробиваемый жилет.

52-летний Адамес Бенитез из Бронкса в пуленепробиваемом жилете и двумя ножами пытался проникнуть в Trump Tower. Американец уверял охранников, что он один и американских сенаторов и ему необходимо поговорить с Иванкой Трамп об ее линии одежды.

Охранники сразу же вызвали полицию. В итоге Адамеса задержали и направили на психиатрическую экспертизу.

Стоит отметить, что сейчас американский президент Дональд Трамп, его супруга Меланья и дочь Иванка находятся в Гамбурге, где сегодня состоится первый день саммита "большой двадцатки".

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