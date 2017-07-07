Багдасаров о пересмотре позиции США по Сирии и Асаду: Это лишь красивые слова

Согласно сообщениям американских властей, они не намерены больше настаивать на уходе Башара Асада с поста президента Сирии.

Власти США не отменят своих планов по свержению Башара Асада с поста главы Сирии, даже несмотря на свои заявления делать уступки. Такое мнение озвучил Лайфу руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Также не стоит верить обещаниям США допустить военную полицию РФ на всю территория Сирии, отметил эксперт.

— Это не первое подобное заявление американцев относительно Башара Асада. Правда, потом они говорят, что есть некая красная черта — применение химического оружия. К этому надо относиться спокойно и критически. А насчёт полиции — мы буем держать её там, где она уже есть. В места размещения США — это северо-восток Сирии — нас не пустят. В приграничных районах Сирии и Ирака идут столкновения проамериканских частей и проиранских за контроль так называемой шиитской дуги. Поэтому это всё красивые слова и не более того, — заявил Семён Багдасаров.

Как считает эксперт, не улучшит ситуацию в Сирии и встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на саммите G20. Поскольку Сирия уже перестала существовать как единое государство.

— Сирия как единое государство фактически уже не существует. В лучшем случае де-юре это будет одно государство. Но де-факто на её территории будут действовать несколько квазигосударств. Худший вариант — проамериканские силы вступят в прямой конфликт с правительственными сирийскими войсками, — подытожил Багдасаров.