Трое рабочих погибли при взрыве в шахте рудника Заполярный в Норильске

По данным Лайфа, в результате взрыва газа пострадали трое шахтёров, данных об их состоянии пока нет.

Жертвами взрыва метана в шахте рудника Заполярный в Норильске стали три человека. Об этом сообщают представители компании "Норникель".

— На месте взрыва, по предварительным данным, погибли три работника, несколько получили травмы, — отмечается в сообщении компании.

По предварительным данным, взрыв произошёл во время строительных работ. Сейчас на месте ЧП работают бригады горноспасателей.

По данным Лайфа, ранения получили трое рабочих. Им оказывается первая помощь. Стоит отметить, что судьба четырёх проходчиков и мастера участка пока неизвестна.

Видео с места происшествия прислал гражданский репортёр через приложение LifeCorr доступно для iOS и Android.