Страх и недоумение. Голландец не смог сдержать эмоций во время родов жены

Мужчина закрыл лицо руками и отстранился от новорождённого ребёнка, не решаясь подойти ближе.

Миллионы просмотров в Сети набрало видео с кадрами родов женщины, на которых решил присутствовать и отец ребёнка. Как сообщает The Mirror, ролик был снят в рамках голландского реалити-шоу, сутью которого является сопровождение молодых мам и пап во время беременности.

По данным издания, молодой человек во время всего срока вынашивания поддерживал любимую, однако во время родов был настолько поражён происходящим, что кажется испуганным. Не в силах сдержать эмоции, новоиспечённый отец закрывает лицо руками и в первые мгновения рождения ребёнка отходит в сторону и наблюдает оттуда, не решаясь подойти ближе.