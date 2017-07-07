Я сделала татуировку. В Сети запустили флешмоб "огорчи маму"

Пользователи "Твиттера" запустили флешмоб "Как огорчить маму в трёх словах". Они публикуют сообщения, которые способны расстроить родителей, если сказать их. Впрочем, порой мы об этом словно забываем и выдаём такие фразы, начиная от "Я не люблю твой борщ" и заканчивая "Мне некогда! Перезвони!".
не хочу детей#DisappointYourMotherIn3Words— медовая булочка (@marichouette) 5 июля 2017 г.
Некоторые пренебрегают "правилами" и выдают целые списки "разочаровашек".
Там посуда немытая.— Гузаль Аминова (@aminkhanova) 5 июля 2017 г.
Я потом поем.
Ничего не коротко.
Кому нужны дети?
Это не современно.
Нет таких цен.
#DisappointYourMotherIn3Words
Другие пользователи уверены, что родителей заставит переживать и выбор будущей профессии.
Я буду SMMщиком #DisappointYourMotherIn3Words— Вячеслав Тащилин (@GefestS) 5 июля 2017 г.
Кто-то публикует целый набор фраз, которые способны расстроить близких.
- Не могу говорить— Esperanza_80 (@esperanza_80) 5 июля 2017 г.
- Я потом перезвоню
- Ты лучше пиши
#DisappointYourMotherIn3Words #ненадотак
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