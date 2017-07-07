Я сделала татуировку. В Сети запустили флешмоб "огорчи маму"

В "Твиттере" набирает популярность хештег #DisappointYourMotherIn3Words, под которым публикуют фразы, способные огорчить родителей.

Пользователи "Твиттера" запустили флешмоб "Как огорчить маму в трёх словах". Они публикуют сообщения, которые способны расстроить родителей, если сказать их. Впрочем, порой мы об этом словно забываем и выдаём такие фразы, начиная от "Я не люблю твой борщ" и заканчивая "Мне некогда! Перезвони!".

Некоторые пренебрегают "правилами" и выдают целые списки "разочаровашек".

Там посуда немытая.

Я потом поем.

Ничего не коротко.

Кому нужны дети?

Это не современно.

Нет таких цен.

#DisappointYourMotherIn3Words — Гузаль Аминова (@aminkhanova) 5 июля 2017 г.

Другие пользователи уверены, что родителей заставит переживать и выбор будущей профессии.

Кто-то публикует целый набор фраз, которые способны расстроить близких.