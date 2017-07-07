Ростовские таможенники обнаружили сотни контрафактных мячей с символикой FIFA

Сотрудники Ростовской таможни обнаружили во время контроля 440 контрафактных мячей с символикой FIFA. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в ведомстве решили приостановить выпуск товара из-за того, что на спортивном инвентаре было обозначение FIFAWORLDCUP, сходное с аналогичным торговым знаком.
Видео: пресс-служба Южного таможенного управления
После этого сотрудники таможни обратились к правообладателю, получив в ответ заявление о нарушении исключительных прав.
Мячи, на которых незаконно размещён товарный знак или сходные изображения, являются контрафактными.
Должностное лицо Волгодонского таможенного поста Ростовской таможни вынесло решение о возбуждении дела по факту административного нарушения. Проводится расследование.
Данное задержание контрафактного товара является одним из крупнейших в регионе деятельности Южного таможенного управления.
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