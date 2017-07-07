СМИ сообщили об отставке генерала, отвечавшего за ядерное оружие

По предварительным данным, причиной для освобождения от должности стали проблемы со здоровьем у Юрия Сыча.

От должности освобождён генерал-лейтенант Юрий Сыч, который был главным за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов. Как сообщает газета "Коммерсант", соответствующий указ об отставке подписал президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что начальник 12-го главного управления Минобороны РФ сам попросил об отставке. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Временно исполняющим обязанности начальника 12-го главного управления Минобороны стал генерал-майор Игорь Колесников, заместитель Юрия Сыча.