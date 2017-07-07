Число раненных при беспорядках в Гамбурге полицейских возросло до 111 человек

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Число раненных при беспорядках в Гамбурге полицейских возросло до 111 человек

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Фото: © REUTERS/Pawel Kopczynski

По последним данным, 111 полицейских получили травмы различной степени тяжести в ходе беспорядков в Гамбурге, которые устроили антиглобалисты в преддверии саммита G20. Об этом сообщает ряд СМИ.

При этом о пострадавших среди участников акции протеста пока не сообщалось.

Известно также, что демонстранты атаковали отделение полиции и подожгли несколько автомобилей.

В Гамбурге стартует 12-й по счету саммит "Большой двадцатки". На полях мероприятия назначена первая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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