Число раненных при беспорядках в Гамбурге полицейских возросло до 111 человек

По последним данным, 111 полицейских получили травмы различной степени тяжести в ходе беспорядков в Гамбурге, которые устроили антиглобалисты в преддверии саммита G20. Об этом сообщает ряд СМИ.

При этом о пострадавших среди участников акции протеста пока не сообщалось.

Известно также, что демонстранты атаковали отделение полиции и подожгли несколько автомобилей.

В Гамбурге стартует 12-й по счету саммит "Большой двадцатки". На полях мероприятия назначена первая встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.