Американская фигуристка пожаловалась на провалы в памяти во время выступлений

Бронзовая чемпионка Олимпиады в Сочи призналась, что после серии сотрясений иногда во время катания забывает какую именно программу выполняет, из-за чего начинает импровизировать.

Третье место на Зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году не просто далось американской фигуристке Эшли Вагнер. И дело не только в сильных соперницах, но и в том, что после пяти серьёзных травм головы девушка стала испытывать проблемы с памятью, сообщает портал ESPN.

Как пояснили журналистам сама 26-летняя Эшли, в 2009 году она упала на лёд спиной и получила сильное сотрясение. В результате этой сильной травмы, её тело буквально перестало её слушаться — у девушки наблюдались конвульсии, параличи, участилось сердцебиение. Впрочем, позже выяснилось, что у спортсменки сместился шейный позвонок и давил на спинной мозг. Травму удалось полностью вылечить, однако после этого и ещё четырёх сотрясений Эшли начала терять память.

— Теперь моя кратковременная память не столь хороша. Разговор со мной напоминает диалоги с Дори из мультфильма "В поисках Немо". Для меня самая большая проблема — запомнить всё правильно на тренировках. Я постоянно забываю, какое должна делать движение. Бывает так, что в середине выступления я начинаю паниковать, так как не помню, какая у меня программа. Приходится немного импровизировать и стараться не паниковать ещё больше, — рассказала Эшли Вагнер.