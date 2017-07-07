CNN рассказал о массовых сокращениях в Microsoft

По информации телеканала, речь идёт примерно о трёх тысячах сотрудников, большинство из которых работают за пределами США.

В корпорации Microsoft ожидаются массовые сокращения в связи с реорганизацией, передаёт CNN. По данным СМИ, речь идёт об увольнении минимум трёх тысяч сотрудников, преимущественно занятых в сфере продаж.

Сообщается, что многие сотрудники уже предупреждены о том, что они потенциально могут попасть под сокращение.

Как сообщает CNN, руководство корпорации намерено заняться развитием услуг, в частности собственных сервисов облачной обработки данных, и постараться снизить зависимость Microsoft от продажи программного обеспечения.

Отмечается, что до 75% из числа сотрудников, подлежащих сокращению, работают за пределами США.