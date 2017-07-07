Эксперты составили рейтинг крупнейших авторынков в российских регионах

С января по май 2017 года в России было продано почти 520 тысяч новых автомобилей, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании агентства "Автостат".

Первую тройку регионов традиционно составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом столичный авторынок за пять месяцев 2017 года сократился больше, чем на 3% — до 80 тысяч машин. В Московской области ситуация иная: там продажи, наоборот, прибавили 15,5 процента и составили 43 тысячи автомобилей. А в Питере с января по май 2017 года было реализовано 36,5 тысячи транспортных средств.

На четвёртой строчке рейтинга — Татарстан (25,5 тысячи проданных машин), на пятом месте — Башкирия (19 тысяч автомобилей). Много транспортных средств реализовали в Краснодарском крае, Самарской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областях — их результат колеблется от 14 до 19 тысяч автомобилей.