Пушков о переговорах Путина и Трампа: Глава США настроен на рабочие отношения

По мнению сенатора, наиболее перспективное направление для переговоров двух президентов — тема по конфликту в Сирии.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал Лайфу предстоящую встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20. Как считает сенатор, у американского президента не так много свободы на переговорах с российским лидером из-за сильного антироссийского лобби в США. Из-за чего наиболее перспективным направлением переговоров может стать тема Сирии и борьбы с международным терроризмом.

— Свобода манёвра у Трампа небольшая. Но, думаю, по Сирии у Трампа есть возможность договориться. Потому что в США никто не ставит под сомнение необходимость борьбы с ИГИЛ*. И для уничтожения этой угрозы, мне кажется, Трамп может пойти на договорённости с Владимиром Путиным. Ощущение, что Трамп лично настроен на поиск рабочих конструктивных отношений с Путиным. Это показывает и то, что Трамп настоял на личной официальной встрече. Пусть и не долгой, — заявил Алексей Пушков.

А вот по другой заявленной теме — Украина — шансов договориться у лидеров двух стран значительно меньше, считает сенатор. Как отметил Алексей Пушков, позиции сторон в этом вопросе статичны, а власти США на уровне официальной риторики не отходят от той позиции, которой придерживается весь Запад.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.