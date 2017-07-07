Согласно полученным данным, каждая четвёртая квартира в домах, попавших под реновацию, заражена плесенью.

В Москве хрущёвки признали опасными для здоровья. Как сообщает телеграм-канал Mash, пятиэтажки, попавшие под реновацию, заражены грибком.

— В жилой среде присутствует грибковый аэроаллерген, — выяснили специалисты "ЦСП" Минздрава РФ, исследовав 328 квартир по всей Москве.

Плесень обнаружена в каждой четвёртой квартире в столичных хрущёвках. За год жизни в таких условия у 30% людей началась аллергия.

Также в домах на 2-й Новоостанкинской улице было зафиксировано превышение фенола и формальдегида. По заключению экспертов, дальнейшее проживание в этих домах крайне опасно.

Помимо этого, в хрущёвках маленькие комнаты, низкие потолки и слабая звукоизоляция.

Ранее Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ шоу-рум с примерами отделки домов по программе реновации.