Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве бывшему менеджеру Audi

Как отмечается, разбирательство касается подтасовки результатов тестов на выбросы вредных веществ дизельными автомобилями.

Представители американского минюста предъявили обвинения в мошенничестве экс-менеджеру Audi. Разбирательство касается подтасовки результатов тестов на выбросы вредных веществ дизельными машинами.

Как отмечается, 60-летний итальянец Джованни Памио был одним из руководителей группы разработки дизельных двигателей Audi, которая является подразделением автоконцерна Volkswagen.

Напомним, автогиганта Volkswagen обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.