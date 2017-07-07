Кто в доме хозяин. Во ВЦИОМ ответили, кто главный в российских семьях

62% россиян заявили, что в их семьях нет единоличного лидера и царит демократия.

Две трети россиян заявили о том, что в их семье царит демократия. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведённого ВЦИОМ в предверии Дня семьи, любви и верности. 96% участников опроса довольны отношениями в семье, среди них 80% удовлетворены ими полностью.

— Россияне всё чаще заявляют о том, что их полностью устраивают отдельные аспекты семейной жизни, — рассказала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова, отметив, что семьи успешно адаптируются к современным условиям и распределяют роли внутри семей в соответствии с индивидуальными особенностями и обстоятельствами.

По данным социологов, если 12 лет назад 35% россиян утверждали, что все серьёзные вопросы должны решаться сообща, то сейчас этот показатель вырос почти вдвое.

— 62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения, — говорится в исследовании, при этом отмечается, что 29% респондентов считают главой семьи мужа, а 7% — жену.

Тем, как в семье принимаются решения, довольны 96% принявших участие в опросе, распределением бюджета в семье — 95%, а распределением обязанностей — 94%. Своим материальным положением удовлетворены 54% респондентов.

Опрос, в котором приняли участие порядка 1,8 тысячи человек старше 18 лет, был проведён в период с 1 по 3 июля. Погрешность составляет не более 2,5%.