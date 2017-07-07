Синоптики предрекли, что в субботу москвичи окажутся в мешке арктического холода

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Синоптики предрекли, что в субботу москвичи окажутся в мешке арктического холода

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По данным центра "Фобос", днём 8 июля в столице воздух прогреется всего до 15 градусов тепла.

В погодном центре "Фобос" сообщили, что завтра, 8 июля, москвичи окажутся в так называемом мешке арктического холода. Более того, жители столицы буквально ощутят на себе осеннюю погоду.

— Центральный регион завтра окажется в мешке арктического холода, поэтому температура очень низкая: ночью 8–10 градусов тепла, днём +13… +15 градусов, — сообщили в "Фобосе", передаёт РИА "Новости".

При этом специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее в комментарии Лайфу сообщал, что 8 июля станет самым холодным днём этого месяца.

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