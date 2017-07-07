Путин и Трамп впервые пересеклись в кулуарах саммита G20

Президенты России и США впервые пересеклись в выставочном центре Гамбурга, где начинается саммит "Большой двадцатки". Владимир Путин и Дональд Трамп оказались в одном холле после церемонии фотографирования.

Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, личного общения между президентами пока не случилось. Видимо, политики решили дождаться официальной встречи, чтобы обменяться рукопожатиями и поприветствовать друг друга поближе.

Стоит отметить, что именно в кулуарах одной из международных встреч несколько лет назад Путин коротко пообщался с бывшим американским президентом Бараком Обамой.

Напомним, точное начало встречи Путина и Трампа не было известно буквально до вчерашнего вечера. На днях помощник президента России Юрий Ушаков сетовал, что у Владимира Путина на G20 будет очень насыщенный график — более 11 встреч, а сигнал от администрации США о желании встретиться поступил поздно, поэтому Москва вынуждена искать окошко.

Итак, до первой встречи Путина и Трампа остаётся всего несколько часов. Она начнется в 16:45 по Москве и продлится около получаса.