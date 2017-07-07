Худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко доставлен в московскую больницу

У артиста диагностировали серьёзное неврологическое заболевание, при котором ему необходимо длительное лечение.

В одну из лучших столичных клиник доставлен 82-летний известный актёр Николай Сличенко. По имеющейся информации, артисту стало плохо у себя дома и его родственники вызвали медиков.

В больнице у Сличенко диагностировали серьёзное неврологическое заболевание. Сейчас он находится в стационаре и ему назначено длительное лечение.

Николай Сличенко — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, певец, педагог. Народный артист СССР. Является художественным руководителем знаменитого цыганского театра "Ромэн", единственного в мире профессионального цыганского театра.

Лайф желает Николаю Сличенко скорейшего выздоровления.