Якутские таможенники пресекли вывоз за границу необработанного янтаря

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Якутские таможенники пресекли вывоз за границу необработанного янтаря

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Гражданин Китая утверждает, что якобы забыл задекларировать более десяти килограммов камней.

Якутские таможенники обнаружили незадекларированный янтарь при проведении таможенного контроля пассажиров в аэропорте Якутска. Гражданин Китая, вылетающий в город Харбин, попытался вывезти за пределы Евразийского экономического союза более десяти килограммов янтаря.

<p>Фото: Благовещенская таможня</p>

По словам мужчины, он якобы забыл заявить товар в декларации.

<p>Фото: Благовещенская таможня</p>

Гражданин Китая утверждает, что янтарь он приобрёл на одном из рынков города Москвы. Задержанный товар был изъят сотрудниками таможни для экспертизы.

<p>Фото: Благовещенская таможня</p>

По заключению специалистов, представленный образец является необработанными камнями светло-коричневого цвета — недоведённым янтарем различных фракций (янтарем-сырцом), относящимся к природным камням.

<p>Фото: Благовещенская таможня</p>

Возбуждено административное дело по статьям "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств" и "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации".

Задержанный товар находится в камере хранения вещественных доказательств Якутского таможенного поста. Проводится административное расследование.

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