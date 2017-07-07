Песков: Меркель показала себя как радушная хозяйка саммита G20

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Песков: Меркель показала себя как радушная хозяйка саммита G20

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Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: ©REUTERS/Wolfgang Rattay

В течение двух дней в Гамбурге будут проходить мероприятия и заседания в рамках саммита "Большой двадцатки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель — радушная хозяйка саммита "Большой двадцатки", который сегодня стартует в Гамбурге. Так представитель Кремля отреагировал на то, что Меркель лично встречала мировых лидеров при входе в выставочный центр.

— Они прекрасно встретились. Меркель — радушная хозяйка мероприятий. Она встретила Путина, — отметил Песков.

Как ранее сообщал Лайф, канцлер ФРГ встретила Владимира Путина при входе в выставочный центр в Гамбурге. Они пожали друг другу руки.

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