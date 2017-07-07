На Украине депутату от Блока Петра Порошенко сломали руку на сессии райсовета

Инцидент произошёл прямо перед началом заседания Николаевского районного совета.

На Украине, в Николаевской области, произошла драка между депутатом Блока Петра Порошенко Русланом Неродой и нардепом Радикальной партии Сергеем Протченко. Как сообщили местные СМИ, конфликт разгорелся непосредственно перед началом заседания Николаевского районного совета после того, как Протченко возмутился присутствием в зале представителя СМИ.

За журналиста вступился Нерода, затем завязалась драка. В результате представитель Блока Петра Порошенког был доставлен в больницу со сломанной рукой.

В ходе заседания депутат от Радикальной партии продолжил возмущаться присутствием прессы, пригрозив принять меры в том случае, если он будет упомянут в публикациях СМИ или в Сети появятся его фотографии.