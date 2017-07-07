На полях саммита G20 началась встреча Лаврова и Тиллерсона

На полях саммита G20 в Гамбурге началась двусторонняя встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Мероприятие проходит в закрытом режиме.

Эти переговоры, по сути, предваряют первую личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. До начала мероприятия остаётся всего несколько часов. Встреча начнётся в 16:45 по Москве и продлится около получаса.

До этого Лавров и Тиллерсон виделись 12 июня, когда госсекретарь находился с официальным визитом в Москве.