Демонстранты атаковали в Гамбурге полицейский вертолёт сигнальной ракетой

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Демонстранты атаковали в Гамбурге полицейский вертолёт сигнальной ракетой

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Кроме того, антиглобалисты бросили коктейль Молотова в пустой патрульный автомобиль.

Антиглобалисты, которые закидывали стражей порядка бутылками и камнями, теперь атаковали полицейский вертолет сигнальной ракетой. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов.

— В районе станции "Альтона" полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой, ракета прошла рядом, — пояснили немецкие стражи порядка.

Кроме того, демонстранты бросили коктейль Молотова в патрульный автомобиль. В момент нападения в машине никого из полицейских не было.

Кроме того, митингующие пытаются заблокировать улицы и построить баррикады. В полиции отмечают, что участники беспорядков разделились на группы по 100 человек и действуют довольно организовано.

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