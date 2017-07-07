Песков: Путину доложили о высказываниях Трампа в Польше о России

По словам Дмитрия Пескова, российский лидер принял к сведению все слова президента США.

Российский лидер Владимир Путин в курсе всех заявлений главы США Дональда Трампа, сделанных им во время визита в Польшу о якобы дестабилизирующих действиях России в Восточной Европе. Об этом журналистам сообщали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовке к предстоящей двусторонней встрече с Трампом, — заявил Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не испортят ли подобные заявления предстоящую встречу, пресс-секретарь российского президента попросил дождаться начала переговоров, отметив, что Путин все слова Трампа принял к сведению.

— Давайте дождёмся итогов встречи, тогда будет понятно, давайте не будем забегать вперед, встречи ещё не было, — отметил Песков.