Дмитрий Песков назвал главную тему обсуждения глав G20

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, на саммите будут говорить о проблеме терроризма.

На G20 в Гамбурге главы стран обсуждают проблему терроризма, так как этого требуют сегодняшние реалии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Идёт обсуждение вопросов терроризма, собственно, реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду, непосредственно, с профильными вопросами, которые стоят на повестке дня этого международного форума, — сказал Песков.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, после данного совещания состоится первое рабочее заседание. Оно будет посвящено вопросам экономики.

— Завершив обсуждение терроризма, главы государств и правительств начнут первый ретрит, там будет наш министр финансов, министр экономики. Будут обсуждаться и вопросы конкуренции, и вопросы протекционизма, и много других тем, — отметил Дмитрий Песков.