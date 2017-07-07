Песков назвал встречу лидеров БРИКС на полях G20 конструктивной

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Песков назвал встречу лидеров БРИКС на полях G20 конструктивной

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Представитель Кремля пояснил, что это мероприятие используется странами-участницами для координации своих позиций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как прошла встреча лидеров стран — участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся сегодня утром.

— Состоялась очень конструктивная рабочая встреча, — заявил Песков.

Он пояснил, что крупные международные мероприятия традиционно используются странами — участницами БРИКС для того, чтобы скоординировать свои позиции.

— Это стало уже хорошей традицией, которая подтвердила сегодня свою эффективность, — подчеркнул Песков.

Напомним, что саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге. В рамках этого мероприятия впервые состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

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