Песков назвал встречу лидеров БРИКС на полях G20 конструктивной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как прошла встреча лидеров стран — участниц БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся сегодня утром.
— Состоялась очень конструктивная рабочая встреча, — заявил Песков.
Он пояснил, что крупные международные мероприятия традиционно используются странами — участницами БРИКС для того, чтобы скоординировать свои позиции.
— Это стало уже хорошей традицией, которая подтвердила сегодня свою эффективность, — подчеркнул Песков.
Напомним, что саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге. В рамках этого мероприятия впервые состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
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