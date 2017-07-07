Гендиректора "дочки" "Транснефти" ограбили на 1,7 млн рублей

По данным полиции, злоумышленники под угрозой оружия сковали наручниками бизнесмена, а потом похитили деньги и украшения.

В полицию с заявлением о разбойном нападении обратился директор филиала АО "Траснефть-Диаскан" Эрмиш С. По словам мужчины, неизвестные напали на него в его собственном доме в городе Луховицы в Московской области. Угрожая оружием, злоумышленники похитили золотые украшения и денежные средства на сумму 1 720 000 рублей.

Как уточнили позже в полиции, трое неизвестных в масках перелезли через забор и, отжав пластиковое окно на первом этаже дома по вышеуказанному адресу, проникли внутрь дома, угрожая предметом, похожим на пистолет, надели на него наручники и совершили хищение имущества бизнесмена.

Точная сумма ущерба устанавливается. В настоящий момент ведётся розыск преступников.