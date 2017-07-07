"Аэрофлот" вошёл в число лидеров рейтинга компаний с наивысшей репутацией

Российский авиаперевозчик опередил такие известные корпорации, как "Газпром" и S7 Airlines.

Авиаперевозчик "Аэрофлот" занял первое место в категории "Транспорт" и второе в общем списке репутационного рейтинга, который составили российская консалтинговая компания EmCo и фирма Reputation Institute. "Аэрофлоту" удалось опередить такие крупные корпорации, как Сбербанк, "Газпром", "Норникель", РЖД и "ЛУКойл".

В рамках исследования было опрошено более десяти тысяч россиян. На репутацию влияют следующие факторы: качество продукта и услуг, корпоративное управление, инновационность и корпоративная социальная ответственность.

"Аэрофлот" получил 77,7 балла из сотни. 100 баллов не удалось набрать ни одной компании.

EmCo и Reputation Institute планируют проводить подобные опросы ежегодно.