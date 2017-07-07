Можно смотреть бесконечно. Американка крутит спиннеры на груди

Читайте также

Можно смотреть бесконечно. Американка крутит спиннеры на груди

346
Из-за ажиотажа вокруг "модификации" игрушки девушке пришлось записать ещё одно видео — с объяснениями, как прикрепить спиннер к соскам.

Жительница Лос-Анджелеса Карита де Пинкель опубликовала видеоролик на своих страницах в соцсетях с "доработанной", как сама написала девушка, версией спиннера. Вся суть новой модификации игрушки в том, что крепится она к женской груди. Свои спиннеры Карита назвала Fidgetiddies.

hi everyone i have been working on something that absolutely no one asked for

Публикация от manuela (@caritadepincel)

Всего за пару дней публикация с видео в "Твиттере" набрала почти 10 тысяч ретвитов и более 22 тысяч лайков. Впрочем, вскоре девушке пришлось записать дополнительное видео из-за огромного количества вопросов, как она закрепила спиннеры на груди. Карита пояснила, что использовала пару накладок для сосков, специальный клей и обычные фиджет-спиннеры.

Спиннер — антистрессовая игрушка, разработанная ещё в 90-х годах прошлого века. Однако популярность, особенно среди молодёжи, она получила только в 2017 году. Ажиотаж вокруг аксессуара породил большое количество разнообразных шуток и розыгрышей, связанных с ним.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!