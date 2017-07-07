Известный коуч Владимир Токарев выстрелил в обидчика, не поделив с ним тротуар

Как сообщается, член Союза писателей выстрелил в лицо человеку после словесной перепалки.

Драка между членом Союза писателей Владимиром Токаревым и Андреем Сабетским произошла на юго-востоке Москвы. Конфликт разгорелся на улице Фёдора Полетаева, у дома № 6. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчины не поделили тротуар.

Владимир и его супруга с сумками шли из супермаркета домой. Позади ехал на велосипеде Сабетский. Он посигналил прохожим и попросил пропустить, но пара никак не отреагировала.

— Меня окликнули сзади, я обернулся — и увидел велосипедиста, — рассказал стражам порядка Владимир. — Слово за слово. Он меня назвал быдлом, я ответил: "Сам ты быдло".

Словесная перепалка перешла в драку, велосипедист повалил писателя на газон. От ударов у Токарева пошла кровь из носа. В ответ он выстрелил в лицо своему обидчику три раза световыми патронами из пистолета "Оса".

Участников потасовки доставили в одну из столичных клиник. У Владимира Токарева зафиксировали перелом носа и сотрясение головного мозга, у Андрея Сабетского — огнестрельное ранение лица.

После оказания помощи Токарева доставили в полицию, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Превышение пределов необходимой самообороны".