Родителей будущей чемпионки с синдромом Дауна просили оставить её в роддоме

Ольга Петрова, мать восемнадцатилетней чемпионки по плаванию среди людей с синдромом Дауна, рассказала, что врачи уговаривали её отказаться от дочери ещё в роддоме. Как пишет паблик Mash, женщина не смогла провести без своего ребёнка больше одной ночи.
— Мы поняли, что не сможем прожить без нашей дочки, и мы её забрали, о чём мы ни разу не пожалели, — заявила Петрова.
Спустя 18 лет Настя радует свою семью спортивными достижениями, завоевав более 50 медалей по плаванию. Девушка стала шестикратной чемпионкой России среди людей с синдромом Дауна, а также завоевала две золотые медали на международных соревнованиях в Великобритании.
Ольга Петрова очень гордится своей дочерью.
— Она нам просто открывает мир, — поделилась мать чемпионки.
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