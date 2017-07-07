Родителей будущей чемпионки с синдромом Дауна просили оставить её в роддоме

По словам матери юной пловчихи, ей хватило одной ночи, чтобы понять, что она не сможет без дочки.

Ольга Петрова, мать восемнадцатилетней чемпионки по плаванию среди людей с синдромом Дауна, рассказала, что врачи уговаривали её отказаться от дочери ещё в роддоме. Как пишет паблик Mash, женщина не смогла провести без своего ребёнка больше одной ночи.

— Мы поняли, что не сможем прожить без нашей дочки, и мы её забрали, о чём мы ни разу не пожалели, — заявила Петрова.

Спустя 18 лет Настя радует свою семью спортивными достижениями, завоевав более 50 медалей по плаванию. Девушка стала шестикратной чемпионкой России среди людей с синдромом Дауна, а также завоевала две золотые медали на международных соревнованиях в Великобритании.

Ольга Петрова очень гордится своей дочерью.

— Она нам просто открывает мир, — поделилась мать чемпионки.