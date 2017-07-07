Вслед за "Хантером" УАЗ отзывает ещё 70 тысяч автомобилей

Отзывная кампания моделей "Патрио", "Пикап" и "Карго" связана с возможными проблемами с тормозами и электрикой.

Вслед за машинами марки "Хантер" УАЗ начинает отзывную кампанию моделей "Патриот", "Пикап" и "Карго" из-за возможных проблем с тормозной системой и электрикой. Об этом сообщается в заявлении компании. При этом отмечается, что меры носят проверочный характер и коснутся моделей, которые были произведены с января 2014 по май 2017 года.

Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверить корректность установки систем торможения и вспомогательного оборудования, которые используются наиболее активно. Это, в свою очередь, может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля.

Ранее Лайф писал о том, что УАЗ отзывает более 11 тысяч автомобилей марки "Хантер" из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.