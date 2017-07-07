Под Ростовом бешеный волк напал на пожилого пасечника

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Под Ростовом бешеный волк напал на пожилого пасечника

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Фото: ©РИА Новости/Олег Ласточкин

Мужчину госпитализировали с многочисленными укусами. Агрессивное животное было застрелено.

Недалеко от хутора Выдел в Ростовской области бешеный волк напал на пожилого пасечника. Как сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, мужчине удалось спастись, укрывшись в кочевой будке.

Позднее 60-летнего пасечника госпитализировали с многочисленными рваными ранами рук. Хищник долгое время пытался пробраться к нему в укрытие.

После инцидента на волка была объявлена облава, и через несколько часов его застрелили в паре километров от пасеки.

В ходе исследования трупа животного был обнаружен вирус бешенства. Останки волка сожгли.

Теперь на территории охотхозяйства в Родионово-Несветайском районе объявлен карантин. Охота здесь запрещена.

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