СМИ: ИГИЛ собирается устроить теракт на турнире в Уимблдоне в ближайшие дни

Британские газеты сообщают о том, что на одном из каналов сторонников ИГИЛ в "Телеграме" появились призывы "повторить атаку в Манчестере" на теннисных кортах под Лондоном.

Как сообщили источники International Business Times в британской разведке, на канале была распространена подробная карта спортивного комплекса и инструкции сторонникам.

По планам фундаменталистов, атака боевиков ИГИЛ* должна пройти по образу и подобию теракта на "Манчестер-арене" 22 мая, унёсшего жизнь 23 человек. Ранее призывы организовать взрыв на концерте Арианы Гранде появились на том же канале.

Теннисный турнир Большого шлема в Уимблдоне продлится до 16 июля. На нём действуют особые меры безопасности и присутствует вооружённая полиция.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.