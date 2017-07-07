СМИ: ИГИЛ собирается устроить теракт на турнире в Уимблдоне в ближайшие дни

Как сообщили источники International Business Times в британской разведке, на канале была распространена подробная карта спортивного комплекса и инструкции сторонникам.
По планам фундаменталистов, атака боевиков ИГИЛ* должна пройти по образу и подобию теракта на "Манчестер-арене" 22 мая, унёсшего жизнь 23 человек. Ранее призывы организовать взрыв на концерте Арианы Гранде появились на том же канале.
Теннисный турнир Большого шлема в Уимблдоне продлится до 16 июля. На нём действуют особые меры безопасности и присутствует вооружённая полиция.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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