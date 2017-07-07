Активиста из штаба Навального после драки с бойцами Росгвардии привезли в суд

Речь идёт об Александре Туровском, задержанном в четверг за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Волонтёра московского штаба Алексея Навального Александра Туровского доставили в Замоскворецкий суд Москвы, где сегодня будет вынесено решение о его аресте, сообщает телеграм-канал Mash.

Активист был задержан ещё в четверг за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, однако вместо суда был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Известно, что травмы он получил в результате драки с бойцами Росгвардии.

В пресс-службе ведомства, комментируя произошедшее, отметили, что Туровский оказал активное сопротивление сотрудникам Росгвардии, в связи с чем один из силовиков и был вынужден применить силу в отношении подозреваемого.

— Находившийся в помещении ФБК на Садовой набережной подозреваемый отказался выполнять законные требования правоохранителей и оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии. В результате чего в соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудник ОМОНа был вынужден применить силу в отношении подозреваемого, — сообщили Лайфу в ведомстве. — Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД по району Замоскворечье города Москвы. Ему была вызвана скорая помощь, нарядом которой он был препровождён в медицинское учреждение.

Отметим, что всё случилось накануне, 6 июля, когда в московском штабе Навального на Садовнической набережной проходили обыски. Причиной стало заявление от собственников помещения, которое занимают соратники основателя ФБК.