На Украине завели уголовное дело против сайта "Миротворец"

Как отмечается, разбирательство связано с тем, что на ресурсе опубликовали списки журналистов, работающих в ДНР и ЛНР.

Представители Следственного управления Национальной полиции Киева расследуют уголовное дело, которое возбудили по факту публикации на сайте "Миротворец" списков сотрудников СМИ, аккредитованных для работы в ДНР и ЛНР. Разбирательство ведут по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Правоохранители попросили сотрудников СМИ, данные которых фигурируют на сайте, обратиться для дачи показаний. Отмечается, что они могут проходить свидетелями.

Отметим, что данные сотрудников СМИ разместили на "Миротворце" ещё в мае прошлого года. Такие действия осудили МИД РФ, ЕС, ОБСЕ и Госдепартамент США.