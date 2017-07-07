СМИ сообщили о нападении на охрану отеля, где остановился Владимир Путин на G20

Кроме российского лидера, в Park Hyatt Hotel также остановились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Немецкое издание bild.de сообщило о нападении на отель Park Hyatt, где остановился Владимир Путин. Помимо российского лидера, здесь же находятся вещи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Согласно предварительной информации, была атакована охрана отеля. Не исключается, что это могли сделать демонстранты. Улица, которая ведет к отелю, перекрыта.

Напомним, сегодня, 7 июля, в Гамбурге начал работу двухдневный саммит "Группы двадцати". Это мероприятие имеет статус одного из важнейший внешнеполитических событий года, встречаются главы 19 ведущих стран мира. РФ на саммите G20 представит президент Владимир Путин. Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20.