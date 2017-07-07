Кенийский спортсмен убежал от двух медведей во время тренировки в США

По словам мужчины, хищники пересекли ему дорогу в лесу, из-за чего он вынужден был спасаться в обратном направлении.

Кенийский марафонец Марубе Монинда едва не стал добычей двух взрослых медведей в лесу близ города Оберн в США. По его словам, он отправился на тренировку, пробежать предстояло около 30 километров, однако на трети пути на лесную тропу вышли два медведя, сообщает издание Sun Journal.

— Когда они заметили меня, то остановились, и я остановился. Я должен был принять быстрое решение: или взобраться на это дерево, или бежать назад, или бежать к озеру. Потому что я не собирался сражаться с ними, — рассказал журналистам Марубе Монинда.

В итоге спортсмен бросился прочь от медведей в сторону дома. Добежав до ближайшего дома в своём городе, он заметил, что животные его не преследуют.

Как отмечает Монинда, к встрече с животными он совсем не был готов, потому что бегал по этому маршруту в течение четырёх лет и ни разу не видел медведей.