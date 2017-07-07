Песков: Москву не уведомляли о нападении на охрану отеля, где остановился Путин

Москву пока не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ Владимир Путин в Гамбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА "Новости".
— Нет, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщили ли российской стороне о нападении на охрану отеля.
Ранее газета Bild сообщила, что демонстранты напали на охрану отеля, где остановился Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер Австралии Малкольм Тернбулл.
7 июля в Гамбурге стартовал двухдневный саммит "Большой двадцатки".
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