Песков: Москву не уведомляли о нападении на охрану отеля, где остановился Путин

По данным немецких СМИ, демонстранты, которые в преддверии саммита G20 устроили беспорядки, атаковали и службу безопасности гостиницы.

Москву пока не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ Владимир Путин в Гамбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА "Новости".

— Нет, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщили ли российской стороне о нападении на охрану отеля.

Ранее газета Bild сообщила, что демонстранты напали на охрану отеля, где остановился Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер Австралии Малкольм Тернбулл.

7 июля в Гамбурге стартовал двухдневный саммит "Большой двадцатки".