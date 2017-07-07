Госдеп США: Трамп заинтересован в более плотном сотрудничестве с РФ

По словам официального представителя ведомства, американский президент хочет более тесно взаимодействовать в решении украинского и сирийского конфликтов, а также в борьбе с международным терроризмом.

Американский президент Дональд Трамп настроен на более плотное сотрудничество с РФ. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Джошуа Бейкер в эфире радио Baltkom. В предверии встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным Бейкер перечислил основные темы, которые интересуют США.

— Внутри США любая тема, связанная с Россией, всегда вызывает много интереса. Президент Трамп действительно хочет, чтобы в отношениях между США и Россией было улучшение, — сказал Бейкер, отметив, что американская сторона настроена на сотрудничество в сирийском и украинском вопросах.

Он также отметил желание США, чтобы Россия играла большую роль в борьбе против международного терроризма и в разгроме ИГИЛ*.

Ранее Лайф писал о том, что Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи с Владимиром Путиным. Переговоры запланированы на 15:45 по местному времени (16:45 мск) и продлятся 30 минут.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.