Тесть беглого экс-главы ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева покончил с собой

В Дагестане свёл счеты с жизнью Евгений Мергинов — тесть бывшего руководителя местного пенсионного фонда Сагида Муртазалиева, который находится в розыске по обвинению в финансировании терроризма и организации нескольких убийств. Тело Мергинова было обнаружено утром 5 июля во дворе его дома в Кизляре.

Сагид Муртазалиев находится в международном розыске с сентября 2015 года. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, экс-чиновник, которого подозревают в причастности к убийствам и финансировании терроризма, может скрываться в ОАЭ. В Дубае у него нашли элитную недвижимость на 20 миллионов долларов.