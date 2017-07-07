Тесть беглого экс-главы ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева покончил с собой

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Тесть беглого экс-главы ПФР Дагестана Сагида Муртазалиева покончил с собой

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В Дагестане свёл счеты с жизнью Евгений Мергинов — тесть бывшего руководителя местного пенсионного фонда Сагида Муртазалиева, который находится в розыске по обвинению в финансировании терроризма и организации нескольких убийств. Тело Мергинова было обнаружено утром 5 июля во дворе его дома в Кизляре.

<p>Сагид Муртазалиев. Фото: ©L!FE</p>

Сагид Муртазалиев находится в международном розыске с сентября 2015 года. Суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, экс-чиновник, которого подозревают в причастности к убийствам и финансировании терроризма, может скрываться в ОАЭ. В Дубае у него нашли элитную недвижимость на 20 миллионов долларов.

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