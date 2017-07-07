Меркель рассказала, почему символом G20 выбрали морской узел

Как подчеркнула канцлер ФРГ, в первую очередь речь идёт о взаимодействии между государствами.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему символом саммита G20 стал именно морской узел. Причём затянут он не до конца.

— Чем больше затягиваешь, тем становится крепче узел — взаимодействие, — отметила Ангела Меркель.

Напомним, сегодня, 7 июля, в немецком городе Гамбурге открылся двухдневный саммит G20. Это мероприятие имеет статус одного из важнейший внешнеполитических событий года. Встречаются главы 19 ведущих стран мира. Лайф ведёт текстовую трансляцию с саммита G20.