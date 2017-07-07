Полиция обнаружила на фестивале "Нашествие" тайник с 257 бутылками алкоголя

В первый же день рок-фестиваля правоохранители изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости.

В первый же день проведения фестиваля "Нашествие" в Тверской области полиция обнаружила крупный тайник с алкоголем. Согласно правилам проведения мероприятия пронос, а также распитие спиртного на его территории запрещено, сообщили в региональном управлении МВД.

— В первый день фестиваля сотрудниками кинологической службы УМВД России по Тверской области совместно сотрудниками ОМВД России по Конаковскому району на территории палаточного городка обнаружены закопанные в земле 257 бутылок ёмкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Тверской области.

По данному факту полиция начала проверку и поиск вероятных организаторов тайника.