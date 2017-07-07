Перед финалом КК-2017 на стадионе "Крестовский" вылупилось 7 птенцов трясогузки

Во время подготовки объекта к турниру птицы свили гнездо в конструкции пресса для утилизации отходов.

За день до финального матча Кубка конфедераций — 2017 на территории петербургского стадиона "Крестовский" вылупилось семь птенцов трясогузки. Как пишет паблик Mash, птица снесла яйца прямо в конструкции пресса для утилизации отходов.

По словам руководителя ассоциации "РазДельный Сбор" Татьяны Нагорской, в этом году на спортивном объекте установили два пресса для переработки отходов.

— За время, пока готовили инфраструктуру и подводили к ним электричество, в конструкциях пресса свили гнездо трясогузки, — заявила она. — Позже, несмотря на работающие механизмы, птица стала откладывать яйца.

С того момента, как в гнезде появились яйца, прошло три матча, а за день до финала из них вылупились птенцы. Поскольку организаторы планируют демонтировать прессы, гнездо перенесли.

— Полчаса родители птенцов громко кричали, разыскивая своё потомство. А когда нашли, то стали кормить мошками, — рассказала Нагорская.