В Сирии и Ираке при бомбардировках коалиции погибло ещё 119 мирных жителей

Как сообщили представители коалиции, в общей сложности с начала бомбардировок скончалось 603 мирных жителя.

Представители международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ* выявили ещё 119 случаев гибели мирных жителей в результате своих бомбардировок в Сирии и Ираке. Об этом сообщается в официальном заявлении штаба коалиции.

— В течение мая коалиция завершила оценку 141 сообщения, из которых 114 были признаны недостоверными, а 27 — заслуживающими доверия, — отмечается в сообщении.

Как отмечается, с начала бомбардировок коалиции погибло не менее 603 мирных жителей.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.