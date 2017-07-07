В Китае отец избил дочку шваброй, когда она набрала брату конфет на два доллара

Мужчина утверждает, что семилетняя девочка якобы сбежала из дома, поэтому он решил её проучить.

В китайском округе Суцянь отец жестоко избил свою дочь после того, как она набрала своему трёхлетнему брату конфет на два доллара. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, мужчина был в ярости, узнав на кассе, что ему надо платить.

Как видно на кадрах с камеры наблюдения, отец схватил семилетнего ребёнка за ноги и швырнул об стену. Потом он схватил швабру и начал избивать её на глазах у брата.

На место была вызвана полиция. Мужчина заявил правоохранителям, что девочка якобы сбежала из дома, поэтому он решил преподать ей урок.

Сообщается, что девочка сейчас с матерью и её здоровью ничего не угрожает. Отец ребёнка задержан на 14 суток за умышленное избиение.