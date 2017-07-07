В столице сохранится прохладная погода на несколько градусов ниже климатической нормы.

В Москве объявлено штормовое предупреждение до 21:00. Ожидается сильный ветер с порывами от 15 метров в секунду.

В столичном метеобюро рекомендуют избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков, а владельцам автомобилей не стоит парковаться у деревьев, пишет ТАСС.

Уточняется, что в ближайшие несколько дней температура в Москве будет держаться на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Для жителей Центральной России погода тоже приготовила неприятные сюрпризы.

— В Ярославской области 7–8 июля сильный дождь, 9 июля ливневый дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с. 7–9 июля в Белгородской области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, — пояснили синоптики.