На те же грабли. В США оленёнок дважды за несколько минут запутался в заборе

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На те же грабли. В США оленёнок дважды за несколько минут запутался в заборе

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Невезучее животное освободили, но, в страхе убегая, оно вновь запуталось в проволоке.

Кит Кастер из американского штата Огайо заметил белохвостого оленя, чья нога запуталась в проволочном заборе, и животное нуждалось в помощи. Как сообщает Daily Mail, его освободили, но спустя несколько мгновений оленёнок снова запутался в том же заборе, пытаясь перепрыгнуть его.

— Олени попадают в ловушку редко, — рассказал оператор ролика Эндрю Спаркмэн. — Я начал снимать, потому что мне показалось, что людям будет интересно посмотреть, как мы освободили его.

Белохвостый олень — наиболее распространённый вид оленевых в Северной Америке. Он ведёт в целом одиночный образ жизни. Питается листьями, травами, почками, ягодами и дикими плодами, а также древесной корой.

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