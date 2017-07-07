При теракте в центре Луганска погибла капитан медслужбы Народной милиции ЛНР

По словам Марочко, самодельное взрывное устройство было начинено резаной арматурой.

В Народной милиции ЛНР сообщили, что при взрыве в центре Луганска один человек погиб и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

— В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане, — сообщил Марочко.

Место оцеплено. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в урне. Причём бомба была начинена резаной арматурой.