При теракте в центре Луганска погибла капитан медслужбы Народной милиции ЛНР

В Народной милиции ЛНР сообщили, что при взрыве в центре Луганска один человек погиб и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Марочко.
— В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане, — сообщил Марочко.
Место оцеплено. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в урне. Причём бомба была начинена резаной арматурой.
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