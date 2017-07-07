Путин заявил перед встречей с Трампом, что надеется на её результативность

Несколько минут назад в Гамбурге стартовали первые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Перед встречей лидеры стран сделали короткое заявление для прессы. Так, президент США успел выразить удовлетворение тем фактом, что встреча всё-таки состоялась, а российский лидер заявил, что в ходе переговоров с Трампом рассчитывает на результат.

— Мы ожидаем много весьма положительных моментов для России, для Соединённых Штатов и для всех заинтересованных, — сказал Владимир Путин.

Напомним, встреча проходит в рамках саммита "Большой двадцатки". За хроникой событий следите здесь.